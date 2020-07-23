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Трамп: я готовий бути першим, кому в США введуть вакцину від коронавірусу

Трамп: я готовий бути першим, кому в США введуть вакцину від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп готовий в разі необхідності бути першою людиною в країні, кому введуть вакцину від нового коронавірусу після завершення її розробки. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, яке вийшло в ефір у середу, передає УНН.

Трампу було поставлено питання про те, чи готовий він бути “одним з перших, кому введуть вакцину”. “Ви знаєте, як це буває. Якщо я буду першим, всі скажуть: “Він такий егоїст, що захотів отримати вакцину першим”, — відповів президент США.

За його словами, інші визнають, що це був би “дуже сміливий вчинок”. “Якщо від мене захочуть цього, якщо вважатимуть, що це правильно, я б абсолютно точно став першим або останнім, кому її введуть”, — додав Трамп.

Президент США раніше заявляв, що американські фахівці, можливо, створять вакцину від нового коронавірусу задовго до кінця поточного року. В інтерв’ю Fox News він також наголосив на важливості створення препаратів, які могли б допомогти тим, хто вже був інфікований.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ляшко прогнозує, що навесні вже буде вакцина від коронавірусу

Watch the latest video at foxnews.com

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