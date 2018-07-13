Трамп считает, что Джонсон мог бы стать отличным британским премьером

“Я сильно уважаю Бориса. Я ему, конечно, тоже нравлюсь, он говорит хорошие вещи про меня”, — сказал Трамп, который находится с рабочим визитом в Великобритании.

На вопрос, мог бы Джонсон стать хорошим главой правительства, Трамп ответил: “Я не хочу сталкивать их лбами (с нынешним премьер-министром Терезой Мэй). Я всего лишь говорю, что он мог бы быть отличным премьер-министром”.

Трамп с позитивной стороны охарактеризовал человеческие качества премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Кроме того, он выразил категорическое несогласие с той нелестной оценкой о Мэй, которую ему ранее приписали СМИ. “Нет, нет, нет, я никогда не говорил о ней ничего плохого, это выдуманная новость. Я думаю, что она приятный человек, я очень мило с ней лажу”, — сказал Трамп, который находится с рабочим визитом в Великобритании.

Как сообщал УНН, СМИ сообщили о желании Трампа перекрасить “борт номер один” в триколор.