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Трамп вважає, що Джонсон міг би стати відмінним британським прем'єром

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що колишній глава британського МЗС Борис Джонсон міг би стати відмінним прем’єр-міністром Сполученого Королівства. Про це він заявив в інтерв’ю британській газеті The Sun, інформує УНН.

“Я сильно поважаю Бориса. Я йому, звичайно, теж подобаюся, він говорить хороші речі про мене”, — сказав Трамп, який перебуває з робочим візитом у Великій Британії.

На запитання, чи міг би Джонсон стати хорошим главою уряду, Трамп відповів: “Я не хочу зіштовхувати їх лобами (з нинішнім прем’єр-міністром Терезою Мей). Я всього лише говорю, що він міг би бути відмінним прем’єр-міністром”.

Трамп з позитивної сторони охарактеризував людські якості прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей. Крім того, він висловив категоричну незгоду з тією невтішною оцінкою про Мей, яку йому раніше приписали ЗМІ. “Ні, ні, ні, я ніколи не говорив про неї нічого поганого, це вигадана новина. Я думаю, що вона приємна людина, я дуже мило з нею лажу”, — сказав Трамп, який перебуває з робочим візитом у Великій Британії.

Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про бажання Трампа перефарбувати “борт номер один” в триколор.

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