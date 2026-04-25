Трамп вложил не менее $51 млн в облигации в марте

Трамп в марте инвестировал не менее $51 млн в облигации

Президент США Дональд Трамп в марте приобрел облигации на сумму не менее 51 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют финансовые раскрытия, обнародованные Управлением правительственной этики США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно документам, Трамп осуществил 175 финансовых транзакций. В отчетах указаны не точные суммы, а диапазоны стоимости каждой операции.

Основную часть активов составляют муниципальные облигации, выпущенные штатами, округами и другими государственными или государственно-частными структурами.

Крупнейшие 26 сделок, каждая в диапазоне от 1 до 5 миллионов долларов, в основном касались муниципальных и казначейских облигаций США.

Другие активы

Кроме того, Трамп инвестировал в корпоративные облигации компаний энергетического, технологического, финансового и оборонного секторов, а также в биржевой фонд, связанный с рынком высокодоходных облигаций.

Общая максимальная стоимость приобретенных активов, по оценкам, может достигать около 161 миллиона долларов.