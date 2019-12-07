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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп отреагировал на отказ КНДР обсуждать денуклеаризацию

Трамп отреагировал на отказ КНДР обсуждать денуклеаризацию

Киев  •  УНН

 • 9742 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявления посла Северной Кореи в ООН Кима Сонга по отказу обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Беседуя с журналистами перед отъездом из Белого дома во Флориду, Трамп не дал четких прогнозов, но заявил, что был бы “удивлен” недружественными действиями Пхеньяна.

“Я был бы удивлен, если бы Северная Корея повела враждебно ... Он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред) знает, что у меня скоро выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но увидим... Думаю, он хотел бы, чтобы кое-что произошло. Отношения очень хорошие, но есть определенная неприязнь, безусловно”, — сказал он.

Раньше 7 декабря посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что в переговорах между его страной и США не будет фигурировать вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Дипломат обвинил Вашингтон в продвижении диалога с Пхеньяном для внутриполитических целей.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели два саммита, но прогресса в ключевых вопросах не достигли. Трамп и Ким также провели короткую встречу в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи.

Пхеньян заявил, что перед денуклеаризацией должны быть сняты все финансовые санкции, введенные США против КНДР.

Два лидера договорились возобновить переговоры, хотя ни дата, ни место пока не определены.

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