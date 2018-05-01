Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий с ЕС и союзных стран до 1 июня

По данным ее источников, ЕС, Канада и Мексика получают отсрочку на 30 дней. В противном случае торговые ограничения для них вступили бы в силу с наступлением вторника.

Газета The New York Times и агентство Reuters, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон достиг предварительной договоренности по этому поводу с Австралией, Аргентиной и Бразилией. В отношении них пошлины также пока не будут вводить. О окончательных договоренностях, как ожидается, объявят в течение 30 дней.

The Wall Street Journal сообщает, что в Белом доме также намерены в ближайшее время объявить о завершении процедуры полного освобождения от данных торговых ограничений Южной Кореи. Пошлины, как констатирует издание, продолжат действовать для других стран, в том числе для Китая и Японии.

Как сообщал УНН, министр торговли США Уилбур Росс сообщил о планах Вашингтона освободить ряд стран от пошлин на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Эти поблажки вступят в силу 1 мая, когда истекает срок действия аналогичных послаблений.