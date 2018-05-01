Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий с ЕС и союзных стран до 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Американский президент Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза и ряда государств, в том числе Канады и Мексики. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По данным ее источников, ЕС, Канада и Мексика получают отсрочку на 30 дней. В противном случае торговые ограничения для них вступили бы в силу с наступлением вторника.
Газета The New York Times и агентство Reuters, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон достиг предварительной договоренности по этому поводу с Австралией, Аргентиной и Бразилией. В отношении них пошлины также пока не будут вводить. О окончательных договоренностях, как ожидается, объявят в течение 30 дней.
The Wall Street Journal сообщает, что в Белом доме также намерены в ближайшее время объявить о завершении процедуры полного освобождения от данных торговых ограничений Южной Кореи. Пошлины, как констатирует издание, продолжат действовать для других стран, в том числе для Китая и Японии.
Как сообщал УНН, министр торговли США Уилбур Росс сообщил о планах Вашингтона освободить ряд стран от пошлин на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Эти поблажки вступят в силу 1 мая, когда истекает срок действия аналогичных послаблений.