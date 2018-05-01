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Трамп відклав введення мит на сталь і алюміній з ЄС та союзних країн до 1 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Американський президент Дональд Трамп вирішив відкласти до 1 червня вирішення питання про те, чи будуть введені мита на імпорт сталі та алюмінію в США з Євросоюзу та ряду держав, в тому числі Канади та Мексики. Про це повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

Трамп відклав введення мит на сталь і алюміній з ЄС та союзних країн до 1 червня

За даними її джерел, ЄС, Канада та Мексика отримують відстрочку на 30 днів. В іншому випадку торгові обмеження для них вступили б у силу з настанням вівторка.

Газета The New York Times та агентство Reuters, в свою чергу, відзначають, що Вашингтон досяг попередньої домовленості з цього приводу з Австралією, Аргентиною та Бразилією. Відносно них мита також поки не будуть вводити. Про остаточні домовленості, як очікується, оголосять протягом 30 днів.

The Wall Street Journal повідомляє, що в Білому домі також мають намір найближчим часом оголосити про завершення процедури повного звільнення від даних торгових обмежень Південної Кореї. Мита, як констатує видання, продовжать діяти для інших країн, в тому числі для Китаю та Японії.

Як повідомляв УНН, міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив про плани Вашингтона звільнити ряд країн від мит ​​на імпорт сталі та алюмінію в Сполучені Штати. Ці поблажки вступлять у силу 1 травня, коли закінчується термін дії аналогічних послаблень.

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