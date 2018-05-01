Трамп відклав введення мит на сталь і алюміній з ЄС та союзних країн до 1 червня

КИЇВ. 1 травня. УНН. Американський президент Дональд Трамп вирішив відкласти до 1 червня вирішення питання про те, чи будуть введені мита на імпорт сталі та алюмінію в США з Євросоюзу та ряду держав, в тому числі Канади та Мексики. Про це повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal, інформує УНН.