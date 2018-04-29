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Bloomberg: глава Мінторгу США планує звільнити ряд країн від мит ​​на сталь 1 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив про плани Вашингтона звільнити ряд країн від мит ​​на імпорт сталі та алюмінію в Сполучені Штати. Ці поблажки вступлять у силу 1 травня, коли закінчується термін дії аналогічних послаблень, передає УНН з посиланням Bloomberg.

Bloomberg: глава Мінторгу США планує звільнити ряд країн від мит ​​на сталь 1 травня

За даними агентства, Росс інформував про це в інтерв’ю у Вашингтоні минулої суботи. Міністр торгівлі при цьому не розкрив, які держави будуть тимчасово звільнені від сплати згаданих вище мит. Офіційно ці країни будуть названі 30 квітня.

Крім представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, переговори на цю тему з Євросоюзом курирує Уілбур Росс. Очолюване ним відомство займається і звільненням від додаткових митних зборів окремих товарів, які підпадають під мита.

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Нагадаємо, у березні 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. США ввели мита 23 березня, але надали відстрочку до 1 травня ряду країн: Австралії, Аргентині, Бразилії, Канаді, Мексиці, Південній Кореї і державам Євросоюзу.

Раніше агентство ділових новин Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп запропонував ЄС і Канаді альтернативу: або знизити поставки сталі та алюмінію до 90% від нинішнього рівня, або платити підвищені мита. Єврочиновники стурбовані у зв'язку з вимогами США погодитися з американськими квотами на експорт металів в Америку та розробляють контрзаходи.

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