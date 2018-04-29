Bloomberg: глава Минторга США планирует освободить ряд стран от пошлин на сталь 1 мая

По данным агентства, Росс информировал об этом в интервью в Вашингтоне в минувшую субботу. Министр торговли при этом не раскрыл, какие государства будут временно освобождены от уплаты вышеупомянутых пошлин. Официально эти страны будут названы 30 апреля.

Кроме представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, переговоры на эту тему с Евросоюзом курирует Уилбур Росс. Возглавляемое им ведомство занимается и освобождением от дополнительных таможенных пошлин отдельных товаров, подпадающих под пошлины.

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Напомним, в марте 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин - среди них Канада, Мексика и Австралия. США ввели пошлины 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряда стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюзу.

Ранее агентство деловых новостей Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп предложил ЕС и Канаде альтернативу: либо снизить поставки стали и алюминия до 90% от нынешнего уровня, или платить повышенные пошлины. Еврочиновники обеспокоены в связи с требованиями США согласиться с американскими квотами на экспорт металлов в Америку и разрабатывают контрмеры.