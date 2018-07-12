Трамп обеспокоен из-за "Северного Потока-2"

"Я очень обеспокоен проект трубопровода "Северный поток-2" и я говорил: как вы можете иметь НАТО и одновременно платите деньги тем, от кого вы хотите чтобы мы вас защищали. Но, возможно, это какая-то отдельная группа. Я поговорю об этом с президентом РФ Владимиром Путиным ", - сказал он.

Как сообщал УНН, компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут подпасть под американские санкции. Об этом агентству Reuters в среду заявил представитель Госдепартамента.

Правительство Норвегии не намерено выражать любую позицию по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом Норвежскому телеграфному бюро заявила в среду премьер-министр страны.