Трамп стурбований через "Північний Потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість через проект "Північний потік-2". Про це він повідомив на прес-конференції у Брюсселі під час саміту НАТО, передає УНН.
"Я дуже стурбований через проект трубопроводу "Північний Потік -2" і я говорив: як ви можете мати НАТО і водночас платите гроші тим, від кого ви хочете щоб ми вас захищали. Але, можливо, це якась окрема группа. Я поговорю про це з президентом РФ Володимиром Путіним", - сказав він.
Як повідомляв УНН, компанії, які беруть участь в реалізації проекту газопроводу “Північний потік — 2”, можуть підпасти під американські санкції. Про це агентству Reuters в середу заявив представник Держдепартаменту.
Уряд Норвегії не має наміру висловлювати будь-якої позиції з питання про будівництво газопроводу “Північний потік — 2”. Про це Норвезькому телеграфному бюро заявила в середу прем’єр-міністр країни.