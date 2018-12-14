Трамп отменил традиционный рождественский прием для прессы в Белом доме

Окружение руководителя администрации США подтвердило достоверность этих сведений. “Рождественская вечеринка для прессы в этом году в график не вносилась, — заявил журналистам представитель Белого дома. — Однако мы выполнили просьбы тех журналистов и членов их семей, которые попросили показать им праздничное убранство Белого дома посредством проведения для них экскурсий”.

Трамп в прошлом году, ставшем для него первым на высшем государственном посту в США, провел вместе со своей супругой Меланьей рождественско-новогодний прием в честь освещающих на постоянной основе деятельность Белого дома журналистов. Тем не менее, первая чета США отказалась фотографироваться вместе с приглашенными. Возможность сделать фото с президентом и первой леди США и перекинуться с ними парой слов всегда была для подавляющего числа участников этой ежегодной вечеринки едва ли не самым притягательным ее элементом. Желающие выстраивались в длинную очередь. Снимки делал президентский фотограф, а рассылал их затем аппарат президента США.

На прием также традиционно приходили сотрудники Белого дома высокого ранга, нередко непродолжительное время общавшиеся в неформальной обстановке с репортерами. В минувшем году в числе таких лиц был начальник аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Как сообщал УНН, Трамп опубликовал видео с Клинтон, одобряющей строительство стены на границе США и Мексики.