Трамп скасував традиційний різдвяний прийом для преси в Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп порушив вашингтонську традицію і скасував щорічний різдвяний прийом для преси в Білому домі. Про це повідомила телекомпанія Fox. Аналогічні дані потім поширив і ряд інших засобів масової інформації США, інформує УНН.
Оточення керівника адміністрації США підтвердило достовірність цих відомостей. “Різдвяна вечірка для преси в цьому році в графік не вносилася, — заявив журналістам представник Білого дому. — Однак ми виконали прохання тих журналістів і членів їх сімей, які попросили показати їм святкове оздоблення Білого дому за допомогою проведення для них екскурсій”.
Трамп в минулому році, який став для нього першим на вищій державній посаді в США, провів разом зі своєю дружиною Меланією різдвяно-новорічний прийом на честь журналістів, які висвітлюють на постійній основі діяльність Білого дому. Проте, перша пара США відмовилася фотографуватися разом із запрошеними. Можливість зробити фото з президентом і першою леді США і перекинутися з ними кількома словами завжди була для переважної більшості учасників цієї щорічної вечірки чи не найбільш привабливим її елементом. Бажаючі шикувалися в довгу чергу. Знімки робив президентський фотограф, а розсилав їх потім апарат президента США.
На прийом також традиційно приходили співробітники Білого дому високого рангу, нерідко нетривалий час спілкувалися в неформальній обстановці з репортерами. У минулому році в числі таких осіб був начальник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі.
Як повідомляв УНН, Трамп опублікував відео з Клінтон, яка схвалює будівництво стіни на кордоні США і Мексики.