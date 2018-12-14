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Трамп опублікував відео з Клінтон, яка схвалює будівництво стіни на кордоні США і Мексики

Київ • УНН

 • 9608 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп опублікував у себе в Twitter відеоролик зі старими виступами екс-президента США Барака Обами, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і лідера демократів в сенаті Чака Шумера, інформує УНН.

Трамп опублікував відео з Клінтон, яка схвалює будівництво стіни на кордоні США і Мексики

У ролику ці представники Демократичної партії США виступають за будівництво загороджень на кордоні США і Мексики. У зв’язку з цим глава Білого дому в четвер назвав лицемірством нинішню позицію Демократичної партії, яка виступає проти пропозицій Трампа з будівництва стіни.

“Демократи — абсолютні лицеміри. Протягом довгого часу вони підтримували будівництво стін, огорож, всіх заходів щодо захисту кордону”, — заявив на відео Трамп, після чого на записі демонструються вирізки зі старих виступів Обами, Клінтон і Шумера.

“Я голосувала незліченну кількість разів, коли була сенатором, за виділення коштів на загородження, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів”, — говорить на відео Хілларі Клінтон, виступаючи перед аудиторією. “Ми просто не можемо дозволити людям потрапляти в США непоміченими, без документів, не перевіреними”, — сказав Барак Обама. Дати та місця, де політики зробили ці заяви, на відео і в описі до нього не вказані.

Let’s not do a shutdown, Democrats - do what’s right for the American People! pic.twitter.com/bZg07ZKQqo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2018 р.

“Це факт, що вони завжди підтримували будівництво стін. Знаєте, що? Тепер вони не хочуть їх будувати тільки через мене”, — зазначив політик, сказавши, що піде на все для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Як повідомляв УНН, Трамп розглядає свого зятя на посаду глави апарату співробітників Білого дому.

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