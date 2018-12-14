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Трамп опубликовал видео с Клинтон, которая одобряет строительство стены на границе США и Мексики

Киев • УНН

 • 9608 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter видеоролик со старыми выступлениями экс-президента США Барака Обамы, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и лидера демократов в сенате Чака Шумера, информирует УНН.

Трамп опубликовал видео с Клинтон, которая одобряет строительство стены на границе США и Мексики

В ролике эти представители Демократической партии США выступают за строительство заграждений на границе США и Мексики. В связи с этим глава Белого дома в четверг назвал лицемерием нынешнюю позицию Демократической партии, которая выступает против предложений Трампа по строительству стены.

“Демократы — абсолютные лицемеры. На протяжении долгого времени они поддерживали строительство стен, ограждений, всех мер по защите границе”, — заявил на видео Трамп, после чего на записи демонстрируются вырезки из старых выступлений Обамы, Клинтон и Шумера.

“Я голосовала бесчисленное количество раз, когда была сенатором, за выделение средств на заграждения, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов”, — говорит на видео Хиллари Клинтон, выступая перед аудиторией. “Мы просто не можем позволить людям попадать в США незамеченными, без документов, не проверенными”, — сказал Барак Обама. Даты и места, где политики сделали эти заявления, на видео и в описании к нему не указаны.

Let’s not do a shutdown, Democrats — do what’s right for the American People! pic.twitter.com/bZg07ZKQqo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2018

“Это факт, что они всегда поддерживали строительство стен. Знаете, что? Теперь они не хотят их строить только из-за меня”, — отметил политик, сказав, что пойдет на все для строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщал УНН, Трамп рассматривает своего зятя на должность главы аппарата сотрудников Белого дома.

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