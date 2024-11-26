Скидки или ловушка? Как во время Черной пятницы не стать жертвой мошенников

Черная пятница - время больших распродаж, но и высокой активности мошенников. В полиции рассказали, как не попасть на крючок злоумышленникам, передает УНН со ссылкой на МВД.

Правоохранители напомнили, что мошенники пользуются спросом на выгодные предложения, рассчитывая на то, что люди могут не проверять надежность сайтов или предложений.

Также в МВД рассказали, какие схемы чаще всего используют злоумышленники, как обезопасить себя и что делать в случае мошенничества.

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