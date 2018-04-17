Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций

Источники заданием сообщили, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако американский лидер не давал указания на их введения. По данным издания, стратегия Трампа предусматривает сдерживания санкций к шагу России, можно будет расценить как провоцирующий.

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По данным The Washington Post, американский лидер остался недоволен тем фактом, что информация о готовящихся санкциях стала достоянием гласности.

Как ранее сообщал УНН, перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не исключает, что санкции против России, связанные с выполнением минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, могут быть продлены на год вместо шести месяцев.