Трамп розпорядився відкласти введення нових антиросійських санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти РФ, повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела, знайомі з новим санкційним планом, інформує УНН.
Джерела вдання повідомили, що можливість введення нових санкцій серйозно розглядається, однак американський лідер не давав вказівки на їх введення. За даними видання, стратегія Трампа передбачає стримування санкцій до кроку Росії, який можна буде розцінити як провокуючий.
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За даними The Washington Post, американський лідер лишився незадоволений тим фактом, що інформація про підготовку санкцій стала надбанням гласності.
Як раніше повідомляв УНН, перед засіданням Ради ЄС на рівні голів МЗС у понеділок міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявічюс заявив, що не виключає, що санкції проти Росії, пов'язані з виконанням мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі, можуть бути продовжені на рік замість шести місяців.