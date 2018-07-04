Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп подверг критике издание The Washington Post за использование ссылок на анонимные источники, которые, по его словам, не существуют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.
“The Washington Post постоянно цитирует в своих текстах „анонимные источники“, которых не существует. Они редко ссылаются на настоящих людей, ведь никому говорить в негативном ключе то, чего они хотят. Они позорят журналистику”, — заявил глава Белого дома в своем Twitter .
Трамп не уточнил, о каких материалах идет речь. Ранее он неоднократно обвинял американские СМИ в предвзятости и распространении сфабрикованных новостей.
Как сообщал УНН, Трамп заявил, что пока не будет делать никаких шагов по ВТО.