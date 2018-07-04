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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 89164 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113316 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134185 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140986 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178192 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155752 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники

Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп подверг критике издание The Washington Post за использование ссылок на анонимные источники, которые, по его словам, не существуют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.

“The Washington Post постоянно цитирует в своих текстах „анонимные источники“, которых не существует. Они редко ссылаются на настоящих людей, ведь никому говорить в негативном ключе то, чего они хотят. Они позорят журналистику”, — заявил глава Белого дома в своем Twitter .

Трамп не уточнил, о каких материалах идет речь. Ранее он неоднократно обвинял американские СМИ в предвзятости и распространении сфабрикованных новостей.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что пока не будет делать никаких шагов по ВТО.

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