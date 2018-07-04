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Трамп розкритикував The Washington Post за посилання на неіснуючі джерела

Трамп розкритикував The Washington Post за посилання на неіснуючі джерела

Київ • УНН

 • 9189 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп піддав критиці видання The Washington Post за використання посилань на анонімні джерела, які, за його словами, не існують. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.

"The Washington Post постійно цитує в своїх текстах "анонімні джерела", яких не існує. Вони рідко посилаються на справжніх людей, адже нікому говорити в негативному ключі те, чого вони хочуть. Вони ганьблять журналістику", - заявив глава Білого дому в своєму Twitter .

Трамп не уточнив, про яких матеріалах йдеться. Раніше він неодноразово звинувачував американські ЗМІ в упередженості і поширенні сфабрикованих новин.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що поки не буде робити жодних кроків щодо СОТ.

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