Трамп розкритикував The Washington Post за посилання на неіснуючі джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп піддав критиці видання The Washington Post за використання посилань на анонімні джерела, які, за його словами, не існують. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.
"The Washington Post постійно цитує в своїх текстах "анонімні джерела", яких не існує. Вони рідко посилаються на справжніх людей, адже нікому говорити в негативному ключі те, чого вони хочуть. Вони ганьблять журналістику", - заявив глава Білого дому в своєму Twitter .
Трамп не уточнив, про яких матеріалах йдеться. Раніше він неодноразово звинувачував американські ЗМІ в упередженості і поширенні сфабрикованих новин.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що поки не буде робити жодних кроків щодо СОТ.