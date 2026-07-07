Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкару, где его встретил Эрдоган
Киев • УНН
Президент Турции Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары. Лидеры проведут переговоры по оборонным расходам и поддержке Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник встретил своего американского коллегу Дональда Трампа в столице Анкаре, где начался двухдневный саммит НАТО. Об этом сообщает Anadolu Ajansı, пишет УНН.
Детали
Эрдоган лично поприветствовал Трампа после его прибытия в аэропорт Эсенбога.
Позже в президентском комплексе состоится официальная церемония встречи, после чего лидеры проведут двусторонние переговоры и встречи делегаций по региональным и международным вопросам.
Также ожидается, что лидеры проведут пресс-конференцию.
Дополнение
Ранее во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн посетил Аныткабир — мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. Кейн в сопровождении американской делегации почтил минутой молчания память Ататюрка, после чего возложил венок к его мавзолею.
Главы государств и правительств стран НАТО, а также лидеры ключевых стран-партнеров встречаются в Анкаре на саммите Альянса 2026 года. Основными темами встречи станут выполнение обязательств по оборонным расходам, согласованных на прошлогодней встрече в Гааге, продолжение военной поддержки Украины и расширение производства оборонной промышленности.
Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN07.07.26, 11:14 • 3738 просмотров