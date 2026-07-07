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Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкару, где его встретил Эрдоган

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Президент Турции Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары. Лидеры проведут переговоры по оборонным расходам и поддержке Украины.

Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкару, где его встретил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник встретил своего американского коллегу Дональда Трампа в столице Анкаре, где начался двухдневный саммит НАТО. Об этом сообщает Anadolu Ajansı, пишет УНН.

Детали

Эрдоган лично поприветствовал Трампа после его прибытия в аэропорт Эсенбога.

Позже в президентском комплексе состоится официальная церемония встречи, после чего лидеры проведут двусторонние переговоры и встречи делегаций по региональным и международным вопросам.

Также ожидается, что лидеры проведут пресс-конференцию.

Дополнение

Ранее во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн посетил Аныткабир — мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. Кейн в сопровождении американской делегации почтил минутой молчания память Ататюрка, после чего возложил венок к его мавзолею.

Главы государств и правительств стран НАТО, а также лидеры ключевых стран-партнеров встречаются в Анкаре на саммите Альянса 2026 года. Основными темами встречи станут выполнение обязательств по оборонным расходам, согласованных на прошлогодней встрече в Гааге, продолжение военной поддержки Украины и расширение производства оборонной промышленности.

Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN07.07.26, 11:14 • 3738 просмотров

Ольга Розгон

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