Трамп сообщил, что пока не собирается вмешиваться в расследование Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп пока не собирается вмешиваться в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Reuters, передает УНН.
“Я могу принять участие (в расследовании), я могу сделать все что угодно — управлять им, если бы захотел, но я решил остаться в стороне, — сказал глава Белого дома. — Я имею полное право участвовать в этом деле, если мне захочется. Но пока я решил не вмешиваться”.
В данный момент спецпрокурор и юрисконсульты Трампа обговаривают условия возможной дачи показаний президентом в рамках расследования.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп был совершенно потрясен, узнав о том, что один из его юрисконсультов Дональд Макган провел в общей сложности примерно 30 часов переговоров с подчиненными спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует сговор с властями РФ.