Трамп сообщил, что пока не собирается вмешиваться в расследование Мюллера

“Я могу принять участие (в расследовании), я могу сделать все что угодно — управлять им, если бы захотел, но я решил остаться в стороне, — сказал глава Белого дома. — Я имею полное право участвовать в этом деле, если мне захочется. Но пока я решил не вмешиваться”.

В данный момент спецпрокурор и юрисконсульты Трампа обговаривают условия возможной дачи показаний президентом в рамках расследования.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп был совершенно потрясен, узнав о том, что один из его юрисконсультов Дональд Макган провел в общей сложности примерно 30 часов переговоров с подчиненными спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует сговор с властями РФ.