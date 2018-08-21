Трамп повідомив, що поки не збирається втручатися в розслідування Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп поки не збирається втручатися в розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США. Про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю агентству Reuters, передає УНН.
“Я можу взяти участь (в розслідуванні), я можу зробити все що завгодно — керувати ним, якби захотів, але я вирішив залишитися в стороні, — сказав глава Білого дому. — Я маю повне право брати участь в цій справі, якщо мені захочеться . Але поки я вирішив не втручатися”.
В даний момент спецпрокурор і юрисконсульти Трампа обговорюють умови можливого надання показань президентом в рамках розслідування.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп був абсолютно приголомшений, дізнавшись про те, що один з його юрисконсультів Дональд Макган провів в цілому приблизно 30 годин переговорів з підлеглими спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує змову з владою РФ.