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Трамп пообещал отменить гражданство по праву рождения для детей иммигрантов

Трамп пообещал отменить гражданство по праву рождения для детей иммигрантов

Киев • УНН

 • 446476 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Дональд Трамп заявил во вторник, что в случае повторного избрания президентом в 2024 году он будет добиваться прекращения автоматического предоставления гражданства детям, рожденным в Соединенных Штатах от иммигрантов, находящихся в стране нелегально. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Детали

Трамп, лидер в борьбе за выдвижение кандидатами в президенты от республиканцев, заявил в предвыборном видео, размещенном в Твиттере, что он издаст указ, предписывающий федеральным агентствам прекращать гражданство по праву рождения.

Предлагаемый указ Трампа, потребует, чтобы по крайней мере один из родителей был американским гражданином или законным постоянным жителем, чтобы их дети автоматически становились гражданами США.

Трамп во вторник также раскритиковал президента Джо Байдена, демократа, который победил его в 2020 году и добивается переизбрания в 2024 году, за рекордное количество мигрантов, уличенных в нелегальном пересечении границы в последние годы, назвав право на гражданство для детей, рожденных на территории США "магнитом". Трамп отметил, что многие страны ограничивают приобретение гражданства по праву рождения для неграждан.

Дополнение

Гражданство по праву рождения вытекает из 14-й поправки к Конституции, которая была ратифицирована в 1868 году, через три года после окончания Гражданской войны в США, которая положила конец практике порабощения чернокожих в южных штатах и отменила постановление Верховного суда, согласно которому рабы и свободные африканцы не имели права на гражданство США.

Поправка предоставила гражданство всем лицам, рожденным или натурализованным в Соединенных Штатах, включая бывших порабощенных людей, и была истолкована как применимая независимо от того, были ли родители в стране на законных основаниях.

Будучи президентом в 2018 году, Трамп заявил, что планировал издать указ об ограничении гражданства по праву рождения, но так и не выполнил его. Многие ученые-правоведы в то время скептически относились к тому, что Трамп может использовать исполнительную власть, чтобы отменить право.

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