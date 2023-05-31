Трамп пообіцяв скасувати громадянство за правом народження для дітей іммігрантів

Деталі

Трамп, лідер у боротьбі за висування кандидатами в президенти від республіканців, заявив у передвиборчому відео, розміщеному в Твіттері, що він видасть указ, який наказує федеральним агентствам припинити громадянство з права народження.

Пропонований указ Трампа, вимагатиме, щоб принаймні один із батьків був американським громадянином або законним постійним мешканцем, щоб їхні діти автоматично ставали громадянами США.

Трамп у вівторок також розкритикував президента Джо Байдена, демократа, який переміг його у 2020 році та домагається переобрання у 2024 році, за рекордну кількість мігрантів, викритих у нелегальному перетині кордону останніми роками, назвавши право на громадянство для дітей, народжених на території США "магнітом". Трамп зазначив, що багато країн обмежують набуття громадянства з права народження для негромадян.

Доповнення

Громадянство по праву народження випливає з 14-ї поправки до Конституції, яка була ратифікована в 1868 році, через три роки після закінчення Громадянської війни в США, яка поклала край практиці поневолення чорношкірих у південних штатах і скасувала ухвалу Верховного суду, згідно з яким раби та вільні африканці не мали права на громадянство США.

Поправка надала громадянство всім особам, народженим або натуралізованим у Сполучених Штатах, включаючи колишніх поневолених людей, і була витлумачена як застосовна незалежно від того, чи батьки в країні перебували на законних підставах.

Бувши президентом у 2018 році, Трамп заявив, що планував видати указ про обмеження громадянства за правом народження, але так і не виконав його. Багато вчених-правознавців на той час скептично ставилися до того, що Трамп може використати виконавчу владу, щоб скасувати право.