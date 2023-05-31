Трамп пообіцяв скасувати громадянство за правом народження для дітей іммігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Дональд Трамп заявив у вівторок, що у разі повторного обрання президентом у 2024 році він домагатиметься припинення автоматичного надання громадянства дітям, народженим у Сполучених Штатах від іммігрантів, які перебувають у країні нелегально. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
Деталі
Трамп, лідер у боротьбі за висування кандидатами в президенти від республіканців, заявив у передвиборчому відео, розміщеному в Твіттері, що він видасть указ, який наказує федеральним агентствам припинити громадянство з права народження.
Пропонований указ Трампа, вимагатиме, щоб принаймні один із батьків був американським громадянином або законним постійним мешканцем, щоб їхні діти автоматично ставали громадянами США.
Трамп у вівторок також розкритикував президента Джо Байдена, демократа, який переміг його у 2020 році та домагається переобрання у 2024 році, за рекордну кількість мігрантів, викритих у нелегальному перетині кордону останніми роками, назвавши право на громадянство для дітей, народжених на території США "магнітом". Трамп зазначив, що багато країн обмежують набуття громадянства з права народження для негромадян.
Доповнення
Громадянство по праву народження випливає з 14-ї поправки до Конституції, яка була ратифікована в 1868 році, через три роки після закінчення Громадянської війни в США, яка поклала край практиці поневолення чорношкірих у південних штатах і скасувала ухвалу Верховного суду, згідно з яким раби та вільні африканці не мали права на громадянство США.
Поправка надала громадянство всім особам, народженим або натуралізованим у Сполучених Штатах, включаючи колишніх поневолених людей, і була витлумачена як застосовна незалежно від того, чи батьки в країні перебували на законних підставах.
Бувши президентом у 2018 році, Трамп заявив, що планував видати указ про обмеження громадянства за правом народження, але так і не виконав його. Багато вчених-правознавців на той час скептично ставилися до того, що Трамп може використати виконавчу владу, щоб скасувати право.