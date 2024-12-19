Трамп подал в суд на газету из-за опроса перед выборами в Айове

Новоизбранный президент США инициировал судебный процесс против издания Des Moines Register из-за результатов опроса по выборам. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп утверждает, что результаты исследования были "политическим театром", призванным манипулировать избирателями, поэтому он требует возмещения убытков, сумму которых не раскрывает.

Опрос в газете был опубликован всего за несколько дней до выборов, когда победа Трампа в Айове уже была предсказана, несмотря на прогноз издания. Газета отрицает основания для иска, заявляя, что такая критика не имеет никаких юридических оснований. Юридические эксперты также считают, что Трамп вряд ли добьется успеха, поскольку свобода слова в США защищает публикацию таких материалов.

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