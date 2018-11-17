Трамп обсудил с Помпео и главой ЦРУ убийство Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с главой Госдепа Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хэспел ситуацию вокруг убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи, передает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, информирует УНН.
Сообщается, что президент поговорил с Помпео и Хэспел, находясь на борту своего самолета по пути в Калифорнию, где намерен встретиться с пострадавшими от лесных пожаров.
Подробностей разговора пресс-секретарь не привела.
Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.