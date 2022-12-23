"Трамп никогда больше не должен занимать свой пост" - отчет о восстании в США

ukru
Эксклюзив
16:00 • 54220 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 117459 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 124545 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107598 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102459 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 87160 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110598 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135918 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122942 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136681 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132692 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128654 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114269 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 65637 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 54881 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 226201 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256795 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195334 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200782 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 65637 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114269 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118331 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125936 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141104 просмотра
Актуальное
"Трамп никогда больше не должен занимать свой пост" - отчет о восстании в США

"Трамп никогда больше не должен занимать свой пост" - отчет о восстании в США

Киев • УНН

 • 513217 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Дональду Трампу никогда не должно быть позволено снова баллотироваться на государственные должности после подстрекательства к восстанию. Об этом говорится в заключительном отчете законодателей, расследующих прошлогоднее нападение на Капитолий США. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Рекомендация возглавила список предложений из 845-страничного документа, направленных на предотвращение повторения смертоносных беспорядков, в организации которых обвиняется экс-президент в неудачной попытке удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года.

"Наша страна зашла слишком далеко, чтобы позволить побежденному президенту превратиться в успешного тирана, разрушив наши демократические институты и разжигая насилие", - заявил глава комиссии Бенни Томпсон во вступлении к отчету, опубликованному поздно вечером в четверг.

Документ призывает законодателей принять законы, чтобы Трампу и другим лицам, "участвовавшим в восстании", было запрещено занимать должности - "федеральные, государственные, гражданские или военные".

Это стало кульминацией 18 месяцев работы следователей Конгресса, которые опросили более 1000 свидетелей, чтобы установить основную причину нападения, в котором они обвинили миллиардера-республиканца.

Комитет также рекомендовал реформы закона о выборах, федеральное подавление экстремистских групп и признание Конгрессом президентских выборов "особым событием национальной безопасности" наравне с ежегодным обращением к Конгрессу.

Это был последний акт комиссии перед роспуском, поскольку в январе Палата представителей переходит под контроль республиканцев. Партия выступала против расследования на каждом шагу, и изменение баланса сил вызывает сомнения в возможности того, что большинство рекомендаций когда-нибудь будет принято.

В отчете было много подробностей, но мало новых разоблачений, поскольку комитет уже изложил свои доказательства против Трампа на восьми громких публичных слушаниях летом.

Семь демократов и двое мятежных республиканцев утверждают, что Трамп "контролировал и координировал сложный план из семи частей по отмене президентских выборов и предотвращению передачи президентской власти".

Группа начала передавать доказательства независимому прокурору Джеку Смиту, занимающемуся федеральным расследованием роли Трампа в беспорядках и его обращению с государственными секретами, которые ненадлежаще хранились в его пляжном клубе во Флориде.

"Если доказательства такие, как мы их предоставили, я убежден, что министерство юстиции обвинит бывшего президента Трампа", – заявил глава комитета Томпсон CNN перед публикацией отчета.

76-летнему Трампу, дважды подвергавшемуся импичменту, также грозит уголовное и гражданское расследование его деловой практики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы