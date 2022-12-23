"Трамп никогда больше не должен занимать свой пост" - отчет о восстании в США

Детали

Рекомендация возглавила список предложений из 845-страничного документа, направленных на предотвращение повторения смертоносных беспорядков, в организации которых обвиняется экс-президент в неудачной попытке удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года.

"Наша страна зашла слишком далеко, чтобы позволить побежденному президенту превратиться в успешного тирана, разрушив наши демократические институты и разжигая насилие", - заявил глава комиссии Бенни Томпсон во вступлении к отчету, опубликованному поздно вечером в четверг.

Документ призывает законодателей принять законы, чтобы Трампу и другим лицам, "участвовавшим в восстании", было запрещено занимать должности - "федеральные, государственные, гражданские или военные".

Это стало кульминацией 18 месяцев работы следователей Конгресса, которые опросили более 1000 свидетелей, чтобы установить основную причину нападения, в котором они обвинили миллиардера-республиканца.

Комитет также рекомендовал реформы закона о выборах, федеральное подавление экстремистских групп и признание Конгрессом президентских выборов "особым событием национальной безопасности" наравне с ежегодным обращением к Конгрессу.

Это был последний акт комиссии перед роспуском, поскольку в январе Палата представителей переходит под контроль республиканцев. Партия выступала против расследования на каждом шагу, и изменение баланса сил вызывает сомнения в возможности того, что большинство рекомендаций когда-нибудь будет принято.

В отчете было много подробностей, но мало новых разоблачений, поскольку комитет уже изложил свои доказательства против Трампа на восьми громких публичных слушаниях летом.

Семь демократов и двое мятежных республиканцев утверждают, что Трамп "контролировал и координировал сложный план из семи частей по отмене президентских выборов и предотвращению передачи президентской власти".

Группа начала передавать доказательства независимому прокурору Джеку Смиту, занимающемуся федеральным расследованием роли Трампа в беспорядках и его обращению с государственными секретами, которые ненадлежаще хранились в его пляжном клубе во Флориде.

"Если доказательства такие, как мы их предоставили, я убежден, что министерство юстиции обвинит бывшего президента Трампа", – заявил глава комитета Томпсон CNN перед публикацией отчета.

76-летнему Трампу, дважды подвергавшемуся импичменту, также грозит уголовное и гражданское расследование его деловой практики.