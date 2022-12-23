"Трамп ніколи більше не повинен займати свою посаду" - звіт про повстання у США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Дональду Трампу ніколи не повинно бути дозволено знову балотуватися на державні посади після підбурювання до повстання. Про це йдеться у заключному звіті законодавців, які розслідують торішній напад на Капітолій США. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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Рекомендація очолила список пропозицій із 845-сторінкового документа, спрямованих на запобігання повторенню смертоносних заворушень, в організації яких звинувачується експрезидент у невдалій спробі утриматися при владі після поразки на виборах 2020 року.
"Наша країна зайшла надто далеко, щоб дозволити переможеному президенту перетворитися на успішного тирана, зруйнувавши наші демократичні інститути й розпалюючи насильство", - заявив голова комісії Бенні Томпсон у вступі до звіту, опублікованого пізно увечері в четвер.
Документ закликає законодавців ухвалити закони, щоб Трампу та іншим особам, які "брали участь у повстанні", було заборонено обіймати посади - "чи федеральні, чи державні, цивільні чи військові".
Це стало кульмінацією 18 місяців роботи слідчих Конгресу, які опитали понад 1000 свідків, щоб встановити основну причину нападу, в якому вони звинуватили мільярдера-республіканця.
Комітет також рекомендував реформи закону про вибори, федеральне придушення екстремістських груп та визнання Конгресом президентських виборів "особливою подією національної безпеки" нарівні із щорічним зверненням до Конгресу.
Це був останній акт комісії перед розпуском, оскільки в січні Палата представників переходить під контроль республіканців. Партія виступала проти розслідування на кожному кроці, і зміна балансу сил викликає сумніви у можливості того, що більшість рекомендацій будь-коли буде прийнято.
У звіті було багато подробиць, але мало нових викриттів, оскільки комітет уже виклав свої докази проти Трампа на восьми гучних публічних слуханнях улітку.
Сім демократів і двоє бунтівних республіканців стверджують, що Трамп "контролював і координував складний план із семи частин щодо скасування президентських виборів та запобігання передачі президентській владі".
Група почала передавати докази незалежному прокурору Джеку Сміту, який займається федеральним розслідуванням ролі Трампа в заворушеннях і його поводження з державними секретами, які неналежно зберігалися в його пляжному клубі у Флориді.
"Якщо докази такі, як ми їх надали, я переконаний, що міністерство юстиції звинуватить колишнього президента Трампа", - заявив голова комітету Томпсон CNN перед публікацією звіту.
76-річному Трампу, який двічі піддавався імпічменту, також загрожує кримінальне і цивільне розслідування його ділової практики.