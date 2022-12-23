"Трамп ніколи більше не повинен займати свою посаду" - звіт про повстання у США

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Дональду Трампу ніколи не повинно бути дозволено знову балотуватися на державні посади після підбурювання до повстання. Про це йдеться у заключному звіті законодавців, які розслідують торішній напад на Капітолій США. Про це УНН пише посилаючись на AFP.