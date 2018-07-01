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Трамп назвал законодательство США по миграции "наиболее глупым в мире"

Трамп назвал законодательство США по миграции "наиболее глупым в мире"

Киев  •  УНН

 • 9209 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал законодательство США в сфере иммиграции, назвав его “наиболее глупым в мире”. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Twitter, передает УНН.

“Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп заявил, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу, в то время как республиканцы “хотят крепких границ и не хотят криминала”.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики “нулевой толерантности” к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тысяч детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 червня 2018 р.

Как сообщал УНН, американский президент Дональд Трамп уверен, что в случае отмены иммиграционно-таможенной службы США никто из жителей страны не сможет чувствовать себя в безопасности на улице.

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