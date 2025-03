Трамп назвав законодавство США з міграції "найбільш дурним в світі"

“Коли люди приїжджають в нашу країну незаконно, ми повинні негайно висилати їх назад, а не витрачати роки на законодавчі маневри. Наші закони найдурніші в світі”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, Трамп заявив, що американські демократи, виступаючи за відкриті кордони, демонструють слабкість по відношенню до криміналу, в той час як республіканці “хочуть міцних кордонів і не хочуть криміналу”.

В останні тижні в США вибухнув скандал, що стосується оголошеної в квітні Мін’юстом політики “нульової толерантності” до порушників міграційного законодавства, в тому числі до тих, хто переходить кордон з дітьми. Затриманих батьків в обов’язковому порядку засуджували до ув’язнення і притягували до кримінальної відповідальності. Їхніх дітей відправляли в спеціальні центри утримання, оскільки за американськими законами вони не можуть бути заарештовані. В результаті в період з 19 квітня до останнього часу були розлучені з батьками близько 2,3 тисяч дітей, що викликало хвилю критики з боку політичних супротивників Трампа.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 червня 2018 р.

Як повідомляв УНН, американський президент Дональд Трамп упевнений, що в разі скасування імміграційно-митної служби США ніхто з жителів країни не зможе відчувати себе в безпеці на вулиці.