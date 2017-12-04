Трамп назвал репутацию ФБР худшей в истории

“После руководства Коми, с фальшивым и нечестным расследованием, в частности, против Клинтон, репутация ФБР в клочьях — худшая в истории”, — такой комментарий Трамп оставил в своем микроблоге.

В то же время он пообещал “вернуть ФБР его былое величие”.

В отдельном сообщении в Twitter президент США Трамп утверждает, что никогда не просил Комиссию прекратить расследование против Флинна.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер отстранил от расследования по России сотрудника ФБР Питера Стрзока, который был уличен на критике президента Дональда Трампа.