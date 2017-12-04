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Трамп назвав репутацію ФБР найгіршою в історії

Трамп назвав репутацію ФБР найгіршою в історії

Київ • УНН

 • 10988 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп у серії твітів розкритикував роботу Федерального бюро розслідувань, назвавши репутацію відомства “найгіршою в історії”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-сторінку Трампа.

“Після багатьох років, коли ФБР управляв Комі, з усіма фальшивими і безчесними розслідуваннями, зокрема, справою Клінтон, репутація відомства розірвана на шматки — скомпрометована як ніколи в історії”, — такий коментар Трамп залишив у своєму мікроблозі.

Водночас він пообіцяв “повернути ФБР його колишню велич”.

В окремому повідомленні у Twitter президент США Трамп стверджує, що ніколи не просив Комісію припинити розслідування Флінна.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер відсторонив від розслідування по Росії співробітника ФБР Пітера Стрзока, який був викритий на критиці президента Дональда Трампа.

 

 

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