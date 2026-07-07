Трамп назвал войну в Украине "войной дронов" и сказал, что США лидеры в этой сфере

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабная война в Украине коренным образом изменила характер боевых действий, а беспилотники стали главным оружием на поле боя. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.

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По словам Трампа, современная война является примером новой военной технологии, а Соединенные Штаты сейчас имеют наиболее совершенные беспилотники.

Я вижу, что происходит. Это война дронов. Это абсолютно новая технология. И сейчас именно мы являемся лидерами в сфере беспилотников. У нас самые современные дроны – сказал Трамп.

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