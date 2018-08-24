Трамп заявил о солидарности и поддержке независимой Украины

"Спасибо за приглашение на празднование Дня Независимости. Для меня это - большая честь. Я с удовольствием наблюдал за всей демонстрацией - это было очень патриотично. Не каждый год я имею возможность праздновать два дня независимости в один год", - подчеркнул он.



По словам Болтона, для него 24 августа отныне также станет особой датой.



"Это - прекрасная возможность услышать от вас о текущей ситуации в Украине и про обстоятельства, которые стоят перед вами в международном формате, а также проблемы, которые есть внутри вашей страны. Я считаю, что президент Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украине", - заявил он.



Как сообщал УНН, Посольства США и Британии творчески поздравили украинцев с Днем Независимости.