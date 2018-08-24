Трамп заявил о солидарности и поддержке независимой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о солидарности и поддержке Соединенных Штатов независимой Украины. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Спасибо за приглашение на празднование Дня Независимости. Для меня это - большая честь. Я с удовольствием наблюдал за всей демонстрацией - это было очень патриотично. Не каждый год я имею возможность праздновать два дня независимости в один год", - подчеркнул он.
По словам Болтона, для него 24 августа отныне также станет особой датой.
"Это - прекрасная возможность услышать от вас о текущей ситуации в Украине и про обстоятельства, которые стоят перед вами в международном формате, а также проблемы, которые есть внутри вашей страны. Я считаю, что президент Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украине", - заявил он.
Как сообщал УНН, Посольства США и Британии творчески поздравили украинцев с Днем Независимости.