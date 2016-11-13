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15 марта, 19:03 • 110734 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153881 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129773 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122879 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108425 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103341 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100023 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Toyota выплатит компенсацию за преждевременную коррозию автомобилей

Toyota выплатит компенсацию за преждевременную коррозию автомобилей

Киев • УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Окружной суд США в Лос-Анджелесе и японский автопроизводитель Toyota достигли соглашения о выплате компенсаций в размере $3,4 млрд в рамках урегулирования претензий относительно несоответствия стандартам защиты от коррозии некоторых моделей грузовиков и спортивных внедорожников, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что эта проблема приводит к преждевременной коррозии рам автомобилей.

Так, судебный процесс велся по грузовиков Toyota Tacoma, выпущенных с 2005 по 2010 год, спортивных внедорожников Tundra выпуска 2007-2008 годов и Sequoia 2005-5008 года выпуска. Достигнутое американским регулятором и автопроизводителем соглашение касается 1,5 млн автомобилей.

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