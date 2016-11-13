Toyota выплатит компенсацию за преждевременную коррозию автомобилей

Уточняется, что эта проблема приводит к преждевременной коррозии рам автомобилей.

Так, судебный процесс велся по грузовиков Toyota Tacoma, выпущенных с 2005 по 2010 год, спортивных внедорожников Tundra выпуска 2007-2008 годов и Sequoia 2005-5008 года выпуска. Достигнутое американским регулятором и автопроизводителем соглашение касается 1,5 млн автомобилей.