Toyota выплатит компенсацию за преждевременную коррозию автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Окружной суд США в Лос-Анджелесе и японский автопроизводитель Toyota достигли соглашения о выплате компенсаций в размере $3,4 млрд в рамках урегулирования претензий относительно несоответствия стандартам защиты от коррозии некоторых моделей грузовиков и спортивных внедорожников, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что эта проблема приводит к преждевременной коррозии рам автомобилей.
Так, судебный процесс велся по грузовиков Toyota Tacoma, выпущенных с 2005 по 2010 год, спортивных внедорожников Tundra выпуска 2007-2008 годов и Sequoia 2005-5008 года выпуска. Достигнутое американским регулятором и автопроизводителем соглашение касается 1,5 млн автомобилей.