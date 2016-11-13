Toyota виплатить компенсацію через передчасну корозію автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Окружний суд США в Лос-Анджелесі і японський автовиробник Toyota досягли угоди про виплату компенсацій у розмірі $ 3,4 млрд в рамках врегулювання претензій щодо невідповідності стандартам захисту від корозії деяких моделей вантажівок і спортивних позашляховиків, передає УНН з посиланням на Reuters.
Уточнюється, що ця проблема призводить до передчасної корозії рам автомобілів.
Так, судовий процес вівся щодо вантажівок Toyota Tacoma, випущених з 2005 по 2010 рік, спортивних позашляховиків Tundra випуску 2007-2008 років і Sequoia 2005-5008 року випуску. Досягнуте американським регулятором і автовиробником угода стосується 1,5 млн автомобілів.