"Тоттенхэм" в меньшинстве упустил победу над "ПСВ"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В одном из первых поединков второго игрового дня третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов в Нидерландах встретились аутсайдеры группы В — “ПСВ” и “Тоттенхэм”, передает корреспондент УНН.
Потеря мяча последним защитником англичан привела к выходу мексиканца Лосано лицом к лицу с кипером Льорисом. Нападающий перебросил игровой снаряд за шиворот французу. До перерыва команда Поччетино отыгралась с помощью гола Лукаса.
Безупречный по точности навес слева реализовал одним прикосновением Кейн (55 минута). Однако на 79 минуте за грубое действие из-за пределов штрафной. В меньшинстве лондонцы не устояли перед нидерландцами и пропустили на 87 минуте от Де Йонга — 2:2.
Заметим, что “Тоттенхэм” отомстил за поражение по пенальти в 1/8 финала Кубка УЕФА-2007/08.