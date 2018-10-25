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"Тотенхем" у меншості втратив перемогу над "ПСВ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В одному із перших поєдинків другого ігрового дня третього туру групової стадії Ліги чемпіонів у Нідерландах зустрілися аутсайдери групи В — “ПСВ” та “Тотенхем”, передає кореспондент УНН.

Втрата м’яча останнім захисником англійців призвела до виходу мексиканця Лосано віч-на-віч з кіпером Льорісом. Нападник перекинув ігровий снаряд за комірець французу. До перерви команда Поччетіно відігралася за допомогою голу Лукаса.

Бездоганний за точністю навіс зліва реалізував одним дотиком Гаррі Кейн (55 хвилина). Проте на 79 хвилині за грубу дію з-за меж штрафної. У меншості лондонці не встояли перед нідерландцями і пропустили на 87 хвилині від Де Йонга — 2:2.

Зауважимо, що “Тотенхем” помстився за поразку по пенальті в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2007/08.

Українські Національні Новини

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