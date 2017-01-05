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"Тоттенхэм" прервал рекордную победную серию "Челси"

"Тоттенхэм" прервал рекордную победную серию "Челси"

Киев • УНН

 • 9617 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В матче 20-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" принимал на своем поле "Челси". Встреча проходила на стадионе "Уайт Харт Лейн" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0, передает УНН со ссылкой на сайт "Челси".

В добавленное время первой половины "Тоттенхэм" вышел вперед благодаря удару головой Деле Алли, который переправил мяч мимо Куртуа после выверенного кросса. Это был первый удар в створ в матче. Уже на 54 минуте Д.Алли удвоил преимущество своей команды ударом, который стал практически полной копией голевого момента первого тайма. Эриксен выполнил подачу с правого фланга на полузащитника английской сборной, который ускользнул от опеки Сезара Аспиликуэта и Виктора Мозеса и с близкого расстояния переправил мяч мимо Куртуа.

"Мы знали, что можем проиграть, но сегодня я увидел ровную игру. "Тоттенхэм" забил первый гол перед перерывом и выбрал лучшее время для второго. Очень жаль, что наша победная серия прервалась, но сегодня нам противостояла сильная команда, которая до последнего может бороться за титул", - отметил наставник "синих" Антонио Конте.

Таким образом, рекордная в истории клуба победная серия "Челси", которая составляла 13 встреч, прервалась.

Примечательно, что голы Д.Алли стали пятым и шестым для игрока "Тоттенхэма" в последних трех матчах.

 

Украинские Национальные Новости

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