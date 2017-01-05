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“Тотенхем” перервав рекордну переможну серію “Челсі”

“Тотенхем” перервав рекордну переможну серію “Челсі”

Київ • УНН

 • 9618 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. У матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги “Тотенхем Хотспур” приймав на своєму полі “Челсі”. Зустріч проходила на стадіоні “Вайт Харт Лейн” і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0, передає УНН з посиланням на сайт “Челсі”.

В доданий час першої половини “Тотенхем” вийшов вперед завдяки удару головою Деле Аллі, який переправив м’яч повз Куртуа після вивіреного кросу. Це був перший удар в створ в матчі. Вже на 54 хвилині Д.Аллі подвоїв перевагу своєї команди ударом, який став практично повною копією гольового моменту з першого тайму. Еріксен виконав подачу з правого флангу на півзахисника англійської збірної, який вислизнув від опіки Сезара Аспілікуети і Віктора Мозеса, з близької відстані переправив м’яч повз Куртуа.

“Ми знали, що можемо програти, проте сьогодні я побачив рівну гру. „Тотенхем“ забив перший гол перед перервою і вибрав найкращий час для другого. Дуже шкода, що наша переможна серія перервалася, але сьогодні нам протистояла сильна команда, яка до останнього може боротися за титул”, — зазначив наставник “синіх” Антоніо Конте.

Таким чином, рекордна в історії клубу переможна серія “Челсі”, яка становила 13 зустрічей, перервалась.

Примітно, що голи Д.Аллі стали п’ятим і шостим для гравця “Тотенхема” в останніх трьох матчах.

Нагадаємо, що команда А.Конте збільшити відрив від “Ліверпуля” (44 очки) — він залишається рівним 5 очкам. Третім йде “Тотенхем” (42 очки), випереджаючи “Манчестер Сіті” за різницею м’ячів.

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