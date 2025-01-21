ТОП самых распространенных вакансий: кому легче всего трудоустроиться в столице

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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В Киеве открыто более 4 тысяч вакансий, среди которых наибольшим спросом пользуются повара, водители и продавцы-консультанты. Зарплаты по этим профессиям варьируются от 15 до 45 тысяч гривен.

База Киевского городского центра занятости насчитывает более 4 тыс. вакансий. Анализ этих вакансий показывает, что наибольшим спросом среди работодателей пользуются рабочие профессии, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую службу занятости.

Какие профессии в ТОПе вакансий?

Повара. Спрос на представителей этой профессии отражает активность ресторанного бизнеса в Киеве. Высокое количество предложений свидетельствует о том, что город имеет развитую сферу общественного питания: многие рестораны, кафе, столовые, фуд-корты нуждаются в профессиональных поварах.

Водители автотранспортных средств. Потребность в водителях демонстрирует активность логистической отрасли. Большое количество вакансий указывает на интенсивность грузовых перевозок, работу служб доставки, транспортных компаний и такси.

Продавцы-консультанты. Киев активно развивает торговлю. В городе много магазинов, торговых центров, различных торговых точек, которые нуждаются в специалистах по продажам.

Уровень заработной платы для этих профессий в среднем варьируется от 15 000 до 45 000 гривен, что делает их достаточно привлекательными на рынке труда Киева.

В ТОП-вакансий в столице, кроме вышеупомянутых, входят:

- продавец продовольственных товаров;

- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

- бухгалтер;

- средний медицинский персонал;

- инженер;

- профессии, не требующие квалификации (грузчики, дворники, уборщики)

«Если говорить о других востребованных профессиях, то среди так называемых «белых воротничков» чаще всего ищут менеджеров, экономистов, юристов. Также не хватает учителей учреждений общего среднего образования, воспитателей, среднего медицинского персонала», - сообщил директор Киевской городской службы занятости Дмитрий Новицкий.

Также в столице быстро могут найти работу электрогазосварщики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, добавили в службе занятости.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаКиев
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