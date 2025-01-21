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ТОП найпоширеніших вакансій: кому найлегше працевлаштуватися в столиці

ТОП найпоширеніших вакансій: кому найлегше працевлаштуватися в столиці

Київ • УНН

 • 54244 перегляди

У Києві відкрито понад 4 тисячі вакансій, серед яких найбільший попит мають кухарі, водії та продавці-консультанти. Зарплати за цими професіями варіюються від 15 до 45 тисяч гривень.

База Київського міського центру зайнятості налічує понад 4 тис. вакансій. Аналіз цих вакансій показує, щонайбільший попит серед роботодавців мають робітничі професії, передає УНН із посиланням на Київську міську службу зайнятості.

Які професії у ТОПі вакансій?

Кухарі. Попит на представників цієї професії відображає активність ресторанного бізнесу в Києві. Висока кількість пропозицій свідчить про те, що місто має розвинену сферу громадського харчування: багато ресторанів, кафе, їдалень, фуд-кортів потребують професійних кухарів.

Водії автотранспортних засобів. Потреба у водіях демонструє активність логістичної галузі. Велика кількість вакансій вказує на інтенсивність вантажних перевезень, роботу служб доставки, транспортних компаній та таксі.

Продавці-консультанти. Київ активно розвиває торгівлю. В місті багато магазинів, торгівельних центрів, різноманітних торгівельних точок, які потребують фахівців з продажу.

Рівень заробітної плати для цих професій в середньому варіюється від 15 000 до 45 000 гривень, що робить їх досить привабливими на ринку праці Києва.

В ТОП-вакансій у столиці, окрім вищезазначених, входять:

- продавець продовольчих товарів;

- монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;

- бухгалтер;

- середній медичний персонал;

- інженер;

- професії, які не потребують кваліфікації (вантажники, двірники, прибиральники)

"Якщо говорити про інші затребувані професії, то серед так званих "білих комірців" найчастіше шукають менеджерів, економістів, юристів. Також бракує вчителів закладів загальної середньої освіти, вихователів, середнього медичного персоналу", - повідомив директор Київської міської служби зайнятості Дмитро Новицький.

Також у столиці швидко можуть знайти роботу електрогазозварники та електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, додали у службі зайнятості.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаКиїв
kyivКиїв

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