Топ-50 политических экспертов Украины: итоги 2021 года

Голосование с 17 по 31 мая проводил портал “Комментарии” и рейтинговая платформа “Ratings.comments.ua”, которая сегодня является главным рейтинговым ресурсом онлайн.

Первое место с результатом 23,94% получил Голобуцкий Алексей — заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.

Второе место с результатом в 14,52% получил Клочок Валерий — политический аналитик.

А третью позицию занимает Чаплыга Михаил — основатель молодежной общественной организации “Центр прикладной политики “CТРАТАГЕМА”, у которого 13,57%.

В пятерку лидеров попали также Бортник Руслан (8,99%) и Березовец Тарас (7,18%).

В ТОП-10 экспертов разместились Магда Евгений — 3,64%, Сазонов Кирилл — 2,66%, Дымов Валерий — 2,02%, Романенко Юрий — 1,96% и Бизяев Руслан — 1,86%.

В 20-ку лучших попали Фесенко Владимир — 1,71%, Бала Виталий — 1,65%, Нусс Павел — 1,65%, Лазарев Александр — 1,22%, Гарань Алексей — 1,07%, Таран Виктор — 1,04%, Загородний Тарас — 0,98%, Ермолаев Андрей — 0,98%, Снегирев Дмитрий — 0,89%, Яхно Олеся — 0,86%.

Далее следуют:



Карасев Вадим — 0,79%



Палий Александр — 0,7%



Саакян Олег и Погребинский Михаил — 0,67%



Бондаренко Кость — 0,61%



Мусиенко Александр — 0,52%



Давидюк Николай и Антонюк Александр — 0,49%



Горбач Владимир — 0,4%



Кушнир Светлана — 0,31%



Корнийчук Дмитрий — 0,28%



Решмедилова Александра — 0,24%



Соскин Олег, Гаврилечко Юрий и Басараб Михаил — 0,21%



Небоженко Виктор — 0,18%



Дьяченко Елена, Кучухидзе Антон и Якубин Алексей — 0,12%



Гончарук Валерий, Мельник Николай и Молчанов Кирилл — 0,09%



Белашко Сергей, Золотарев Андрей и Семенюк Тарас — 0,06%



Головачев Андрей, Постернак Олег, Олещук Петр — 0,03%



Воля Владимир — 0%.



В прошлом году победителем голосования “Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины” стал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. За него отдали свой голос 17,59% опрошенных на портале “Комментарии”.