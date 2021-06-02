Топ-50 политических экспертов Украины: итоги 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Появился рейтинг политических экспертов, политологов, политтехнологов и политических аналитиков Украины. По итогам опроса составлен рейтинг ТОП-50 политических экспертов Украины.
Голосование с 17 по 31 мая проводил портал “Комментарии” и рейтинговая платформа “Ratings.comments.ua”, которая сегодня является главным рейтинговым ресурсом онлайн.
Первое место с результатом 23,94% получил Голобуцкий Алексей — заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.
Второе место с результатом в 14,52% получил Клочок Валерий — политический аналитик.
А третью позицию занимает Чаплыга Михаил — основатель молодежной общественной организации “Центр прикладной политики “CТРАТАГЕМА”, у которого 13,57%.
В пятерку лидеров попали также Бортник Руслан (8,99%) и Березовец Тарас (7,18%).
В ТОП-10 экспертов разместились Магда Евгений — 3,64%, Сазонов Кирилл — 2,66%, Дымов Валерий — 2,02%, Романенко Юрий — 1,96% и Бизяев Руслан — 1,86%.
В 20-ку лучших попали Фесенко Владимир — 1,71%, Бала Виталий — 1,65%, Нусс Павел — 1,65%, Лазарев Александр — 1,22%, Гарань Алексей — 1,07%, Таран Виктор — 1,04%, Загородний Тарас — 0,98%, Ермолаев Андрей — 0,98%, Снегирев Дмитрий — 0,89%, Яхно Олеся — 0,86%.
Далее следуют:
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- Карасев Вадим — 0,79%
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- Палий Александр — 0,7%
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- Саакян Олег и Погребинский Михаил — 0,67%
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- Бондаренко Кость — 0,61%
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- Мусиенко Александр — 0,52%
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- Давидюк Николай и Антонюк Александр — 0,49%
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- Горбач Владимир — 0,4%
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- Кушнир Светлана — 0,31%
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- Корнийчук Дмитрий — 0,28%
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- Решмедилова Александра — 0,24%
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- Соскин Олег, Гаврилечко Юрий и Басараб Михаил — 0,21%
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- Небоженко Виктор — 0,18%
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- Дьяченко Елена, Кучухидзе Антон и Якубин Алексей — 0,12%
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- Гончарук Валерий, Мельник Николай и Молчанов Кирилл — 0,09%
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- Белашко Сергей, Золотарев Андрей и Семенюк Тарас — 0,06%
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- Головачев Андрей, Постернак Олег, Олещук Петр — 0,03%
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- Воля Владимир — 0%.
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В прошлом году победителем голосования “Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины” стал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. За него отдали свой голос 17,59% опрошенных на портале “Комментарии”.