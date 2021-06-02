Топ-50 політичних експертів України: підсумки 2021 року

Топ-50 політичних експертів України: підсумки 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. З’явився рейтинг політичних експертів, політологів, політтехнологів та політичних аналітиків України. За підсумками опитування складено рейтинг ТОП-50 політичних експертів України.
Голосування з 17 по 31 травня проводив портал “Коментарі” та рейтингова платформа “Ratings.comments.ua”, яка на сьогодні є головним рейтинговим ресурсом онлайн.
Перше місце з результатом 23,94% здобув Голобуцький Олексій — заступник директора Агентства моделювання ситуацій.
Друге місце з результатом в 14,52% отримав Клочок Валерій — політичний аналітик.
А третю позицію займає Чаплига Михайло — засновник молодіжної громадської організації “Центр прикладної політики “CТРАТАГЕМА”, у якого 13,57%.
У п’ятірку лідерів потрапили також Бортник Руслан (8,99%) і Березовець Тарас (7,18%).
У ТОП-10 експертів розмістилися Магда Євген — 3,64%, Сазонов Кирило — 2,66%, Димов Валерій — 2,02%, Романенко Юрій — 1,96% і Бізяєв Руслан — 1,86%.
У 20-ку кращих потрапили Фесенко Володимир — 1,71%, Бала Віталій — 1,65%, Нусс Павло — 1,65%, Лазарєв Олександр — 1,22%, Гарань Олексій — 1,07%, Таран Віктор — 1,04%, Загородній Тарас — 0,98 %, Єрмолаєв Андрій — 0,98%, Снєгірьов Дмитро — 0,89%, Яхно Олеся — 0,86%.
Далі йдуть:
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- Карасьов Вадим — 0,79%
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- Палій Олександр — 0,7%
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- Саакян Олег і Погребинський Михайло — 0,67%
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- Бондаренко Кость — 0,61%
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- Мусієнко Олександр — 0,52%
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- Давидюк Микола і Антонюк Олександр — 0,49%
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- Горбач Володимир — 0,4%
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- Кушнір Світлана — 0,31%
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- Корнійчук Дмитро — 0,28%
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- Решмеділова Олександра — 0,24%
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- Соскін Олег, Гаврилечко Юрій та Басараб Михайло — 0,21%
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- Небоженко Віктор — 0,18%
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- Дьяченко Олена, Кучухідзе Антон і Якубін Олексій — 0,12%
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- Гончарук Валерій, Мельник Микола і Молчанов Кирило — 0,09%
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- Белашко Сергій, Золотарьов Андрій і Семенюк Тарас — 0,06%
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- Головачов Андрій, Постернак Олег, Олещук Петро — 0,03%
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- Воля Володимир — 0%.
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Минулого року переможцем голосування “Топ-50 політичних експертів та аналітиків України” став політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. За нього віддали свій голос 17,59% опитаних на порталі “Коментарі”.