Топ-50 політичних експертів України: підсумки 2021 року

Голосування з 17 по 31 травня проводив портал “Коментарі” та рейтингова платформа “Ratings.comments.ua”, яка на сьогодні є головним рейтинговим ресурсом онлайн.

Перше місце з результатом 23,94% здобув Голобуцький Олексій — заступник директора Агентства моделювання ситуацій.

Друге місце з результатом в 14,52% отримав Клочок Валерій — політичний аналітик.

А третю позицію займає Чаплига Михайло — засновник молодіжної громадської організації “Центр прикладної політики “CТРАТАГЕМА”, у якого 13,57%.

У п’ятірку лідерів потрапили також Бортник Руслан (8,99%) і Березовець Тарас (7,18%).

У ТОП-10 експертів розмістилися Магда Євген — 3,64%, Сазонов Кирило — 2,66%, Димов Валерій — 2,02%, Романенко Юрій — 1,96% і Бізяєв Руслан — 1,86%.

У 20-ку кращих потрапили Фесенко Володимир — 1,71%, Бала Віталій — 1,65%, Нусс Павло — 1,65%, Лазарєв Олександр — 1,22%, Гарань Олексій — 1,07%, Таран Віктор — 1,04%, Загородній Тарас — 0,98 %, Єрмолаєв Андрій — 0,98%, Снєгірьов Дмитро — 0,89%, Яхно Олеся — 0,86%.

Далі йдуть:



Карасьов Вадим — 0,79%



Палій Олександр — 0,7%



Саакян Олег і Погребинський Михайло — 0,67%



Бондаренко Кость — 0,61%



Мусієнко Олександр — 0,52%



Давидюк Микола і Антонюк Олександр — 0,49%



Горбач Володимир — 0,4%



Кушнір Світлана — 0,31%



Корнійчук Дмитро — 0,28%



Решмеділова Олександра — 0,24%



Соскін Олег, Гаврилечко Юрій та Басараб Михайло — 0,21%



Небоженко Віктор — 0,18%



Дьяченко Олена, Кучухідзе Антон і Якубін Олексій — 0,12%



Гончарук Валерій, Мельник Микола і Молчанов Кирило — 0,09%



Белашко Сергій, Золотарьов Андрій і Семенюк Тарас — 0,06%



Головачов Андрій, Постернак Олег, Олещук Петро — 0,03%



Воля Володимир — 0%.



Минулого року переможцем голосування “Топ-50 політичних експертів та аналітиків України” став політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. За нього віддали свій голос 17,59% опитаних на порталі “Коментарі”.