"Только Господь знает" — путин назвал главное препятствие для своего баллотирования в 2030 году
Киев • УНН
диктатор заявил о конституционном праве баллотироваться на пост президента в 2030 году. Он добавил, что "только Господь знает, хватит ли ему здоровья".
российский диктатор владимир путин заявил, что конституция рф позволяет ему баллотироваться в 2030 году на пост президента россии, но "только Господь знает, хватит ли нам здоровья", сообщают российские "медиа", передает УНН.
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Только Господь знает, хватит ли нам здоровья: и мне, и вам, и всем, кто здесь собрался, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, а тем более решать те задачи, которые стоят перед нами, и достигать целей, которые мы перед собой ставим
Он добавил, что "конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но об этом еще рано говорить".
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова договориться с Украиной о прекращении войны мирным путем на "основе Анкориджа".