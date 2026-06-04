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"Только Господь знает" — путин назвал главное препятствие для своего баллотирования в 2030 году

Киев • УНН

 • 210 просмотра

диктатор заявил о конституционном праве баллотироваться на пост президента в 2030 году. Он добавил, что "только Господь знает, хватит ли ему здоровья".

"Только Господь знает" — путин назвал главное препятствие для своего баллотирования в 2030 году

российский диктатор владимир путин заявил, что конституция рф позволяет ему баллотироваться в 2030 году на пост президента россии, но "только Господь знает, хватит ли нам здоровья", сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

Только Господь знает, хватит ли нам здоровья: и мне, и вам, и всем, кто здесь собрался, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, а тем более решать те задачи, которые стоят перед нами, и достигать целей, которые мы перед собой ставим

- сказал путин.

Он добавил, что "конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но об этом еще рано говорить".

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова договориться с Украиной о прекращении войны мирным путем на "основе Анкориджа".

Павел Башинский

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