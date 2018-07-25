Титулованный вратарь Касильяс считает, что на Луне не было космонавтов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Чемпион мира и Европы испанский голкипер Икер Касильяс выразил сомнения относительно посещения человека Луны, передает УНН со ссылкой на Twitter вратаря “Порту”.
“В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне. Я спорю по этому поводу на ужине у своих друзей. Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я — нет”, — говорится в записи голкипера.
Таким образом, испанец полагает, что в 1969 году американские астронавты во главе которых был Нил Армстронг — не были в космосе, а НАСА подделало их пребывания на Луне.
Отметим, что в голосовании приняли участие чуть более 310 тыс. человек: 42 процента респондентов поддержали мнение Касильяса, а 58 выразились против точки зрения голкипера.
Добавим также, вратарь “Порту” Касильяс, который большую часть карьеры провел в “Реале”, получил 5 титулов победителя чемпионата Испании, получил два Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в Лиге чемпионов, а в составе сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы и одного раз чемпионат мира.