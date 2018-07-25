Титулований воротар Касільяс вважає, що на Луні не було космонавтів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Чемпіон світу та Європи іспанський голкіпер Ікер Касільяс виразив сумніви щодо відвідування людини Луни, інформує УНН з посиланням на Twitter воротаря “Порту”.
“Наступного року виповниться 50 років з того дня, коли людина побувала на Місяці. Я сперечаюся з приводу цього на вечері у своїх друзів. Хочу дізнатися думку громадськості. Ви вірите, що людина дійсно був на Місяці? Я — ні”, — йдеться у записі голкіпера.
Таким чином, іспанець гадає, що у 1969 році американські астронавти на чолі яких був Ніл Армстронг — не були в космосі, а НАСА підробило їх перебування на Луні.
Відзначимо, що у голосуванні прийняли участь трохи більше 310 тисяч чоловік: 42 відсотки респондентів підтримали думку Касільяса, а 58 виразилися проти точки зору голкіпера.
Додамо також, воротар “Порту” Касільяс, який більшу частину кар’єри провів в “Реалі”, здобував 5 титулів переможця чемпіонату Іспанії, здобував два Суперкубки УЄФА, тричі перемагав у Лізі чемпіонів, а у складі збірної Іспанії двічі вигравав чемпіонат Європи і одного разу чемпіонат світу.