Тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей

Они вышли к зданию областной администрации.

Люди также потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.

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В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Украинцев не было среди погибших после опознания 15 жертв.