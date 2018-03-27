Тисячі людей у Кемерово на мітингу зажадали відставки влади

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У російському Кемерові, де сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня", яка стала причиною загибелі десятків людей, кілька тисяч осіб на мітингу зажадали відставки влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Эхо Москвы".

Вони вийшли до будівлі обласної адміністрації.

Люди також зажадали розповісти їм правду про пожежу. Вони впевнені, що загиблих набагато більше, ніж про це офіційно повідомляють.

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У результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.

Українців не було серед загиблих після опізнання 15 жертв.

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